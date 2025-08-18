Çorlu'da korkutan yangın: Besi çiftliği cayır cayır yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını büyümesi sonucu koyun besi çiftliğinde sıçradı. Alevler kısa sürede barakayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında barakada kalan koyunlar ekiplerce tahliye edilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çiftlikteki barakalar küle döndü.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nin Lahana Dere Çengelli mevkisinde çıkan anız yangını büyüyerek koyun besi çiftliğine sıçradı. Gübre yığını ve çok sayıda barakanın alev topuna döndüğü yangına olay yerine gelen Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikteki barakalar küle döndü. Yangın esnasında koyunlar son anda kurtarılarak tahliye edildi.