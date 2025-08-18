Çorum’da ağaca çarpan otomobil yandı: 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde, kaldırıma çıkarak ağaca çarpan bir otomobil yanarken, sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:54

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde çıkan yangın ise Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN