Çöp evden 20 kamyon atık çıktı! Mahalleli şoke oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine belediye ekipleri bir evi temizledi. Çalışma esnasında evden saman balyası, sanayi ve mobilya atığı, metal parçalar ve giysiler dahil 20 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik sonrası ev ve çevresinde ilaçlama yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kötü koku şikayeti gelen evde temizlik yapan belediye ekipleri 20 kamyon atık çıkardı.

20 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Bucak ilçesi Çukur Mahallesi'ndeki bir ev, belediye ekiplerince temizlendi. Bucak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada evden 20 kamyon çöp çıkarıldı.

İLAÇLAMA YAPILDI

Çevreye kötü koku yayan ve mahalle sakinlerinin şikayet ettiği ev, iş makinesiyle kamyonlara doldurulan saman balyası, sanayi ve mobilya atığı, çeşitli metal parçaları, giysi ve benzeri çöplerden temizlendi. Belediye ekipleri, temizlik işleminin ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.

