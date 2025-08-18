Başkan Erdoğan'dan NSosyal'de ilk paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen sosyal medya uygulaması NSosyal'de açtığı hesaptan ilk paylaşımını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.



Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

