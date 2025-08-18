Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı

18 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 18.08.2025 12:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
