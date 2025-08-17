Uşak'ta elim kaza: 1 ölü 1 yaralı

Uşak'ta otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:04

F.Ö. (36) yönetimindeki 43 AGL 026 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen E.K. (41) idaresindeki 64 ABM 755 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Şahsenem Pak (31) yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.Ö. ile Pak, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.



Pak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

