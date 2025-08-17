Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bingöl-Karlıova kara yolunda yaşanan kazada hafif ticari araç, yola çıkan ata çarptı. Atın telef olduğu kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 06:25

Paylaş



ABONE OL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi.

F.G. idaresindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Bingöl kara yolunun Sudurağı köyü mevkisinde ağaçlık alandan aniden yola çıkan ata çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki A.K. ağır yaralandı. Ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hafif ticari aracın çarptığı at da öldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN