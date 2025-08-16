Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 10:04

Paylaş



ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık mesajında, "Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN