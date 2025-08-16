Kayseri'de zehir tacirlerine geçit yok: 4 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.08.2025 10:27

Aramalarda, 1 kilo 895 gram uyuşturucu madde ele geçirildi (AA)

Operasyonda, G.E. (44), P.K. (44), İ.A. (40), İ.Ö. (35), A.S. (31), M.Y. (42) ve E.Y. (32) yakalandı. Aramalarda, 1 kilo 895 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 241 bin lira para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen G.E, M.Y, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu şebekesinin çökertildiği belirtildi.