Ruhsatsız güzellik merkezi ve masaj salonu mühürlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren bir güzellik merkezi ve masaj salonunu kapatarak mühürledi.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:10

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir güzellik merkezi ve masaj salonu zabıta ekiplerince tespit edildi. Belediye kararıyla söz konusu işletme süresiz olarak faaliyetten men edilerek mühürlendi.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçe genelinde ruhsat dışı faaliyetlere karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Hallaç, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Kahta halkının sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

