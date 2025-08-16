İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "aktarma" kararı! Vatandaş faydalanamayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları sona erdi. Düzenleme sonrası İzmirim Kart kullanılmaya devam edecek ancak yolcular söz konusu haklardan yararlanamayacak.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 11:44

Paylaş



ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı son birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yönetiminde yapıldı. Oturumda İzmir'in kent içi taşımacılığında önemli bir yere sahip olan İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN), 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması, meclis kararı ile kaldırıldı.

TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edilirken yeni düzenlemeye göre İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacak. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacak.



Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN