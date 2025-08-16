Evlerin bitişiğinde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuya sebep oldu. Evlerin bitişiğindeki yangın, binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Yangının evlerin çok yakında çıkması büyük korku yaşatırken, vatandaşlar hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını evlere sıçramadan söndürdü. Evlerin dış cephesi de suyla soğutuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

