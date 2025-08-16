Diyarbakır'ın 2 ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 12:39

Lice ve Hani ilçelerinde dün başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle birçok mahalleye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini sürdürüyor.

