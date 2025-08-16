Aranan şahıs operasyonla yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (27) isimli şahıs Germencik ilçesi Naipli Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

