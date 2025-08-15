Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a yanıt: "Meksika'da söz sahibi halktır"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Meksika bizim söylediğimizi yapar." sözlerine karşılık, "Meksika'da söz sahibi halktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 06:17

Sheinbaum, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ülkesine yönelik, "Meksika bizim söylediğimizi yapar." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.



Trump'ın sözlerine onun ismini kullanmadan yanıt veren Sheinbaum, "Bu arada, aklında en ufak bir şüphe olan herkese, Meksika'dan dünyaya bir mesaj: Meksika'da söz sahibi halktır." ifadelerine yer verdi.



Öte yandan, Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, ABD'ye ait insansız hava aracının Meksika eyaleti üzerinde yaptığı uçuşa ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bu uçuşun, gerekli özel ekipmanın bulunmaması nedeniyle Meksika hükümetinin talebiyle gerçekleştirildiğini belirten Sheinbaum, "Uçuş, uçağın ABD'ye ait olması nedeniyle onların ekiplerince yapıldı. Ancak bu, Meksika'nın talebi üzerine, belirli bir bölgede organize suçla ilgili özel bir soruşturma için gerçekleştirildi. Talep göçle ilgili değil, işbirliği yürüttüğümüz kurumlardan biri aracılığıyla yapıldı." dedi.