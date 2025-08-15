Malatya'da jandarma ekiplerinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 550 gram esrar ve 32 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 05:59

Paylaş



ABONE OL

Malatya'da jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN