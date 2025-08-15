Gönen’de nitelikli yağma operasyonu: 4 tutuklama

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki ayrı ikamette meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:58

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ve Gündoğdu mahallelerinde bulunan iki ikamete giren S.Ö. (25), M.H. (30), O.A. (25) ve A.Y. (16) isimli şahıslar, nitelikli yağma suçuna karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

