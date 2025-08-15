Erdek'te trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi 7048. Sokak'ta meydana geldi. Fatma Demiröz yönetimindeki 35 ASE 075 plakalı otomobil, Arif Kalıpsızoğlu Caddesi'nden 7048. Sokağa dönüş yaparken Askeri Harita Kampı istikametinde 4 metre genişlikteki asfalt yolda sağ taraftaki zeytin ağacına çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Fatma Demiröz ile araçta bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

