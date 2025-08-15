Bursa’da köpek saldırısından son anda kurtuldular! O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa’da sokak ortasında iki kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıdan saniyelerle kurtulan vatandaşların panik dolu anları kameraya anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:18

Paylaş



ABONE OL

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki kişi, aniden önlerine çıkan sahipsiz köpeklerin hedefi oldu. Bir anda üzerlerine doğru koşan köpeklerden can havliyle kaçmaya çalışan vatandaşlar, büyük korku yaşadı.

Koşarak kaçan vatandaşların panik dolu anları kameraya yansırken, çevredekiler köpeklerin sürü halinde gezmesi nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN