Eşini öldürmekle suçlanan kadın Adana'da yakalandı

Osmaniye'de 53 yaşındaki Mehmet Y.'nin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Sebile Y., mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin ardından hakkında çıkarılan yakalama kararıyla Adana'da gözaltına alınıp tutuklandı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:15

Olay, 22 Mart 2024'te Osmaniye'de meydana geldi. Evinde rahatsızlanan Mehmet Y., kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümün ardından eşi Sebile Y. (49) ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa S., bir tv programında ortaya çıkan itirafların ardından gözaltına alınarak 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, ölen şahsın midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi. Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Tahliye sonrası Sebile Y. hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takip sonucu yakalanan Sebile Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

