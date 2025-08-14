Yaşam

Tekirdağ'da poyraz kızıl yosun getirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında Poyraz fırtınası sonrası yer yer biriken kızıl yosunlar sahilde kırmızı tonlar oluşturdu.

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında etkili olan Poyraz fırtınası sonrası kıyıya sürüklenen kızıl yosunlar, bazı bölgelerde kırmızı tonlara büründü.

Yosunların biriktiği alanlar yer yer yoğunlaşırken, özellikle rüzgârın etkisiyle taşınan yosunlar bazı bölgelerde zaman zaman koku da oluşturdu. Fırtına sonrası oluşan görüntüler, sahilde farklı bir tabloyu ortaya çıkardı.