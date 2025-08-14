Şanlıurfa'da tütün ve alkol kaçakçılarına darbe

Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:39

Şanlıurfa'da Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile hassas burunlu köpeklerin katılımıyla "şok yol araması" gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 8 bin 785 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 bin 480 adet gümrük kaçağı sigara, 39 bin 940 adet dolu vaziyette satışa hazır makaron ve 12,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.