Kilis'te gaz kaçağı paniği

Kilis'te altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen gaz kaçağı korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 16:48

Olay, kent merkezindeki Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sokakta yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusuna temas edilmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi. Gaz kaçağı ile birlikte çıkan ses nedeniyle panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak gaz kaçağına müdahale etti.

Korku ve paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

