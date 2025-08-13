Tekirdağ'da çeşme suyu krizi! Musluklardan kahverengi su akıyor
Tekirdağ'da yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akmaya başladı. Vatandaşlar o anları sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve düşük su seviyeleri, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi.
Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı. İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımız kahve servisi yorumunda" bulundu.