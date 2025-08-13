Sosyal medyadan görüp inandılar! Gelen mesajla şoka girdiler

Giriş Tarihi: 13.08.2025 15:13

Büyükçekmece'de 20 kadından oluşan grup, sosyal medyadan bir turizm firmasıyla iletişime geçerek Japonya turu satın aldı. İddiaya göre, 10 günlük tur kişi başı 3 bin 500 Euro iken, erken ödeme ile fiyat bin 500 Euro'ya düştü. Kasım ayında seyahate çıkmaya hazırlanan gruptakiler, şirket yetkililerince atılan cep telefonu mesajıyla, turun iptal edildiğini ve geri ödemelerin 21 gün sonra yapılacağını öğrendi.

Şirketle ilgili araştırma yapan kadınlar, Temmuz ayında Japonya ve Avrupa turlarına giden müşterilerini dönüş yolunda mağdur ettiğini öğrendi. Şirketten muhatap bulamayan mağdurlar, ödemelerini de alamayınca savcılığa başvurdu.