Konya'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:36

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, saat 13.45 sıralarında Apak Mahallesi Konya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.'nin kullandığı 42 BBU 269 plakalı motosiklet, İ.K. idaresindeki 42 CEK 23 plakalı minibüsün sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.E.G. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

