Tokat'ta sahte alkol ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 178 litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:17

Paylaş



ABONE OL

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Şüphe üzerine Mezbaha Sokak'ta durdurulan araçta yapılan aramada, 178 litre sahte alkol ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN