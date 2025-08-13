Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!

Kocaeli'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 23:41

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında dumanları fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında içeride bulunan bir fabrika çalışanı, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçi hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

