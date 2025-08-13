İstanbul'da filmleri aratmayan olay! Kaçırılan iş insanı operasyonla kurtarıldı
İstanbul’da, 16 bin dolar borcu olduğu kişilerce kaçırılarak 2 gün boyunca rehin tutulan Türkmenistan uyruklu turizmci A.S. (35), polis operasyonuyla kurtarıldı. Şüphelilerin A.S.’yi darbederek yaraladığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşinin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi.
İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Telefondaki kişinin, annesine rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini aktardığı bilgisi de edinildi.
Kadın ise eşinin kaçırıldığını, eşinin arkadaşlarının telefonla kendisini araması ve 'Bizden para istediler' cümleleri üzerine öğrendi.
ARKADAŞLARINA MESAJ ATIP PARA İSTEDİLER
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı.