İstanbul'da filmleri aratmayan olay! Kaçırılan iş insanı operasyonla kurtarıldı

Giriş Tarihi: 13.08.2025 11:52

İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Telefondaki kişinin, annesine rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini aktardığı bilgisi de edinildi.

İş insanını kaçıranlar gözaltına alındı (DHA)

ARKADAŞLARINA MESAJ ATIP PARA İSTEDİLER

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı.