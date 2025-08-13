Fındıkta patoz mesaisi başladı: Saatlik ücreti 4 bin 500 TL

Ordu'da hasat edilen fındıkta zorlu geçen ayıklama mesaisine başlayan patozcular, saatlik ücret olarak 4 bin 500 TL kazanıyor.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:09

Paylaş



ABONE OL

2024 yılında 202 bin ton olarak açıklanan rekolte, 2025 yılı için ise 64 bin ton olarak hesaplandı. Ordu'da fındık toplama tarihleri ise sahil kesimleri için 4, orta kesimler için 11 ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak açıklandı.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, 2025 yılı sahil kesimlerinde resmi olarak 4 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı, orta kesimlerde devam eden ancak yüksek kesimlerde ciddi oranda rekolte kaybı olan fındıkta patoz mesaisi de başladı. Üreticiler, harmana getirip kuruttukları fındıkları patoz işleminden geçiriyor.



Zorlu çalışma şartları olan ve her yıl ortalama 2 ay kadar, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren, diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular bu yıl ise mahsulün az olması nedeniyle yaklaşık 3 hafta çalışacaklarını belirtiyor. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl 3 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücretlerini bu yıl 4 bin 500 TL olarak belirlediklerini belirtiyor.



Patoz sahibi Cengiz Şahin, 2025 yılı patoz sezonuna başladıklarını söyledi. Bu yıl fındığın az olması nedeniyle işlerinde azalma olduğunu ifade eden Şahin, "Az çalışıyoruz, müşterilerimizi de gezmek zorundayız. Gece-gündüz demeden istek doğrultusunda gidiyoruz. Bu yıl saatlik fiyatlar 4 bin 500 TL. Bu bizim için açıklanan bir fiyat. Bu sene 20 gün kadar çalışırız ama fındık bol olduğu zaman 2 aydan fazla çalışıyoruz" dedi.

Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde yıllardır fındık üretimi yapan Salih Türkeli, zorlu geçen fındık hasadını tamamlayıp patoza verdiklerini, kokarca ve zirai don nedeniyle fındığın az olduğunu, 2025 yılı fındık hasat sezonunu tamamladıklarını kaydetti.



Üretici Temel Türkeli ise hasadını yaptıkları fındığı patoza verdiklerini ifade ederek, "Şimdi birinci etabı verdik, diğer fındıkları sonra vereceğiz. Biz de fındık bu yıl güzeldi. Kokarca çok var ancak yavru halinde olduğu için fındığa etkisi olmamış. Şu an için hasat sezonunu bitirdik, sıcak hava bizi biraz zorladı, fındığı da etkiledi. Yine de Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.