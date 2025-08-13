Bursa'da otomobilin çarptığı ayı hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı hayatını kaybetti. Araçta maddi hasar oluşurken, ayı temizlik ekiplerince alınarak toprağa gömüldü.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 13:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu.



Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Mert E. (24) yönetimindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, karayoluna çıkan yavru ayıya çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken ayı da telef oldu. Kaza yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, telef olan ayı ise temizlik ekiplerince alınıp toprağa gömüldü.



