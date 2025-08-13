Van Gölü ve Bitlis yaylalarında meteor yağmuru nöbeti kamerada

Bitlis bu yıl gökyüzü meraklılarının en çok beklediği doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 13:19

Bitlis'in yaylaları ve Van Gölü'nün karanlık koyları, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen gökyüzü meraklılarıyla doldu. Bir haftadır süren gözlemler ve özel hazırlıkların ardından saat başına 60'a yakın meteor geçişi yaşandı.

Bölgede doğa ve uzay gözlemleri yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis'in yaylalarında ve Van Gölü'nün karanlık koylarında Perseid meteor yağmurunu izlemek için gökyüzü meraklılarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bir haftadır gözlem yaptıklarını belirten Önen, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece için özel hazırlık yaptıklarını ve saat başına 60'a kadar meteor geçişi beklediklerini ifade etti. Önen, "Bir yıllık bekleyişin ardından bu anı sabırla bekledik.

Yönümüzü ve gözümüzü gökyüzüne çevirdik. Ay muhalefeti olsa da, görüş netliğini azaltsa da meteor yağmuru gözlemlenmekte. Şu an 7'den 70'e onlarca astronomi ve doğasever olarak ekipmanlarımızın başına kurulduk. Dürbün, teleskop ve tripodlarımız hazır. Bölge halkından da büyük ilgi var" dedi.