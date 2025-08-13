AFAD duyurdu! Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Saat 17:45'de meydana gelen depremin derinliği 5.12 km olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre son depremler şöyle:
2025-08-13 17:49:00 39.2275 29.36111 7.0 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-13 17:45:47 37.65806 36.16917 5.12 MW 4.1 Kadirli (Osmaniye)
2025-08-13 17:43:08 39.16889 28.21583 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:42:20 39.16389 28.18639 6.94 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:38:28 39.18833 28.19 5.19 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:36:51 39.21778 28.12 6.81 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:32:35 39.2775 28.12694 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:22:30 39.14139 28.19583 6.97 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:21:24 39.17556 28.15889 6.31 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:19:37 39.11528 28.235 6.73 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 17:16:00 39.24278 29.37056 7.11 ML 1.8 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-13 17:15:42 39.23667 29.37083 6.77 ML 1.5 Hisarcık (Kütahya)