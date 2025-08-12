Mimar Sinan, Efes Tiyatro Günleri’nde Sahne Aldı

Fotoğraf-A Haber

Efes Antik Kenti'nin simge yapılarından Celsus Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen etkinlik, izleyicilere hem sanatsal hem de tarihi bir deneyim yaşattı. "Efes Tiyatro Günleri"nin açılışını yapan bu özel gösteri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Etkinlik, TÜGVA İzmir'in kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yeni bir halka eklerken, tarihi mekânlarda sanatın gücünü ortaya koymayı amaçladı.