Korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren küçük Berra boğulma tehlikesi atlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korku dol anlar yaşandı. Epilepsi nöbeti geçiren 4 yaşındaki Berra D. eğitim gördüğü özel kreşin bahçesindeki kreşin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Berra'yı hastaneye kaldırırken haberi alan anne Beyza T. ise kreş görevlilerine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 19:33

Olay, saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuz kenarında bulunan Berra D., epilepsi nöbeti geçirdi. Dengesini kaybederek havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, haberi alıp hastaneye gelen anne Beyza T., kreş görevlilerine tepki gösterdi.

