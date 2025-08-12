Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 16:34

Paylaş



ABONE OL

Ceylanköy de anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangın köyde bir ağıla da sıçradı. Ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvan telef oldu.



Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.