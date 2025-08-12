Eskişehir’de sopalı yumruklu yol kapatma kavgası kamerada

Eskişehir’de bir ara sokakta duraklayan kamyonun içerisindeki 2 şahıs ve yolu kapattıkları için kendilerine tepki gösteren 1 şahıs arasında çıkan sopalı yumruklu kavga cep telefonu kamerası ile anbean kayıt altına alındı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:14

Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal mahallesi Ertuğrul Bey sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyon sokak üzerinde durakladı. Acelesi olduğu öne sürülen bir taksi yolcusu, duraklayan kamyona tepki gösterdi. Çıkan tartışma, seslerin yükselmesiyle birlikte kavgaya dönüştü. Bağrışma sesleri sokağı inletti.

Çevre esnafı tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen sakinleştirilemeyen taksi yolcusu, kamyonu yumruklamaya başladı. Kamyonun içerisindeki 2 şahıs, kendilerine camdan yumruk ve poşet sallayan adama karşılık verdi. Araçtan inen kamyon şoförü, taksi yolcusuna demir sopa ile vurdu. Aldığı darbe sonucunda arkasındaki saksıya takılan taksi yolcusu yere düştü.



Olayın büyümesinden rahatsız olan esnaf tarafları güçlükle ayırdı. Yolcu, indiği taksiye tekrar binerek bölgeden uzaklaştı. Kamyon sürücüsü ise ani manevra yaparken bir kıraathanenin önündeki bisiklete çarptı. Yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.