Kars Kalesi eteklerindeki yangına ilişkin 1 tutuklama

Kars Kalesi'nin eteklerindeki otluk alanda, 10 Ağustos'ta yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredekiler yangına ellerine aldıkları kürek ve sopalarla müdahale etmeye çalıştı. Kars Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, alevlerin tarihi yapıya zarar vermemesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, kale çevresindeki 8 dönümlük arazi ile ışıklandırmalar zarar gördü.