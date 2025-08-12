Emine Erdoğan, Gürcistan First Lady’sini Külliye’de ağırladı! Aile değerleri ve temiz gelecek için ortak mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili’nin eşi Tamar Bagrationi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayarak aile değerlerinin korunması ve “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı” üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 19:05

Paylaş



ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Bagrationi, Emine Erdoğan'ın çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğini belirterek, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na destek vermekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Bagrationi, beyana imza attı.

AİLE DEĞERLERİ TEMİZ GELECEK

Emine Erdoğan ve Bagrationi, burada gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, iki ülkenin kültürel ortak yanları hakkında konuştu. Bagrationi, Emine Erdoğan'a, yürüttüğü çalışmaları çok başarılı bulduğunu ve hayranlıkla takip ettiğini belirterek, kendisinden öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.

Aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere doğru ve temiz bir gelecek bırakabilmesi konusunda hassasiyetlerini aktaran Bagrationi, Türkiye'nin de aile değerlerine sahip çıkan bir ülke olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI"NI İMZALADI

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na destek vermekten büyük mutluluk duyacağını vurgulayan Bagrationi, daha sonra beyanı imzaladı.

Ortaklaşa hayata geçirilebilecek projelerin de ele alındığı görüşmede Bagrationi, özellikle "Sıfır Atık" projesini hayranlıkla takip ettiğini söyledi.

Bagrationi, çevre sorununun tüm dünyayı etkilediğini ve bu yüzden herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, Emine Erdoğan'ı "Sıfır Atık" projesinden dolayı tebrik etti.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Emine Erdoğan da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve başlamalarının ardından ilk resmi ziyaretlerini ülkemize gerçekleştiren Gürcistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Tamar Bagrationi Hanımefendi'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum. Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağlardan kültürel yakınlığımıza, çevreden eğitime kadar pek çok konuyu ele aldık. İşbirliği alanlarımız üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu özel buluşma sebebiyle Sayın Bagrationi'nin, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak çevreye ve insanlığa karşı ortak sorumluluğumuza sunduğu katkı son derece anlamlı. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızı desteklediği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN