Dikili'deki yangın evlere sıçradı: 11 ev zarar gördü

Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:34

Çandarlı'da bir sitede otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Saat 02.45'de yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin, 18 araç ve 54 personeli, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alevlere müdahalede bulundu.