Tekirdağ'da kamyon kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonun kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu sürücü yaralandı. Kaza alanında bulunan vatandaşlar, bu alanda çocukların okula gittiğini ifade ederek bölgeye acilinden üst geçit yapılması talebinde bulundular.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:19

Kumbağ-Barbaros bağlantı yolu üzerinde bu sabah saat 09.10 sıralarında Kumbağ istikametinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki 34 BFF 559 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada araç şoförü E.S. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralı halde araçtan çıkarılan sürücü, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraf (İHA)

VATANDAŞLAR TALEBİNİ İLETTİ

Kaza alanına yakın bölgede yaşayan vatandaşlar, büyük bir gürültü ile uyandıklarını ve korktuklarını belirterek, "Biz Gündal tarafında oturuyoruz. Minibüse ve otobüse kara yollarının yaptığı bu yoldan biniyoruz. Buraya bir üst geçit yapılmadı. Evde 5 küçük öğrenci var. Tam bu kamyonun devrildiği yerden yolun karşısına geçiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Korktuğumuz şey bu sabah başımıza geldi. Kamyon virajı alamadı. Okullar açık olsaydı, büyük bir ihtimalle 1. ve 2. sınıfa giden çocuklarla birlikte kamyonun devrildiği yerde yolun karşısına geçmeyi bekliyor olacaktık" dediler.

