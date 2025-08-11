Siirt'te kavurucu sıcaklar hayatı geceye taşıdı

Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:33

Termometrelerin gündüz saatlerinde 40 derecenin üzerine çıktığı şehirde, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Kentte geceler gündüz, gündüzler geceye dönerken, vatandaşlar gündüz saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Gündüzleri boş kalan cadde ve sokaklar, akşam saatlerinde hareketleniyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın ederek sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Siirt’te kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde kendini dışarı attı (İHA)

"BU YIL SİİRT İNANILMAZ SICAK"

Emel Elçi, sabah saatlerinde dışarı çıkmakta güçlük yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl o kadar çok sıcak ki klimanın önünde idare etmek zorunda kalıyoruz. Ancak akşamları serin olduğu zaman bahçe, mesire alanları ve parklara çıkarak vakit geçiriyoruz" dedi.

Abdullah Yıldız da Siirt'te yaşanan aşırı sıcaklara dikkat çekti. Yıldız, "Bu yıl Siirt inanılmaz sıcak. Evde duramıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz, ancak güneş battıktan sonra çıkabiliyoruz. Tabii yine hava sıcak. Aşırı sıcaklardan dolayı gündüzümüz gece, gecemiz de gündüz gibi oluyor" ifadelerini kullandı.