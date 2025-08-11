Ali Erbaş'tan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı paylaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şehadetinin 8'inci yılında Trabzon Maçka'da hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbaş, Trabzon Maçka'daki hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehadetinin 8. yılında Trabzon Maçka'da hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Yüce Rabbim, vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı."

