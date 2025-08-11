Her şey uyurken oldu! Başucundaki telefonla 628 bin TL dolandırıldı

Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:48

Dolandırıcılar, Selda K. isimli kadın uyurken banka bilgilerini ele geçirerek kartlarını boşalttı. (DHA)

"HACKLENEN BİR TELEFON SÖZ KONUSU"

Hukuk mücadelesini sürdüren Selda K., durumu fark edince bankayla iletişime geçtiğini anlatarak, "Banka durumla ilgili yapabilecekleri bir şey olmadığını, savcılığa bildirmem gerektiğini söylediler. Hemen akabinde de gün içerisinde savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Karşı dava açıldı. Henüz bir duruşma yapılmadı. Banka hiçbir şekilde olumlu dönüş yapmadı bu süreçle ilgili. Kendilerine mail de attım ama mailde de mağdur değil, borçlu gözüktüm. Hiçbir şekilde suçu kabul etmiyorlar. Hacklenen bir telefon söz konusu. Bankalar bildiğim kadarıyla bizim mevduat hesaplarımızı sonuna kadar korumak zorundalar. Beni hiçbir şekilde aramayıp sadece 'Siz kendi şifrenizle mobil bankacılığına girmişsiniz' diyerek, anında kredi kullandırıyorlar. Bugüne kadar 100 bin liranın üstünde herhangi bir para da çekmiş değilim. Yani bu benim müşteri profilime uygun bir davranış da değil zaten. Çok erken bir saatte onlarca işlemle aktarılan bir para söz konusu. Ne karşı tarafla bugüne kadar herhangi bir alışverişim olmuştur, ne de böyle tutarlarla bir işlem yapmıştım ben bankayla." dedi.

Selda K., sonrasında bankanın kendi hukuki hakkını kullanarak icra takibi başlattığını anlatarak, "Avukatım tabi ki icra takibini durdurdu. Ama daha sonrasında ihtiyati haciz uygulayarak bütün mallarım araştırılmış. Üstümde bir şey olmadığını görüyorlar ki ben de zaten onların bu parayı verebileceği kadar, ödeyebileceği kadar zengin biri de değilim aslında. Bankanın bunu bilmesi lazım. Çünkü kendilerinde dediğim gibi herhangi bir bordrom, gelirimi bildiren herhangi bir belge yok. Ödeyebileceğim bir rakam da değil onların bana vermiş oldukları rakam. Maaşımı görüyorlar. Maaşımı dörtte birine şu an haciz uyguladılar. Mağdurken bir kere daha mağdur edildim. Yani bir dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum." dedi.