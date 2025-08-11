Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha

Cumhurbaşkanına tehdit suçundan tutuklu bulunan Fatih Altaylı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 10:20

Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Haziran'da 'Cumhurbaşkanı'na Tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Altaylı'nın Youtube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi. Fatih Altaylı 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

