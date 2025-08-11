Dağlık alanda ayağı kırılan genç için zamanla mücadele
Muş'un Azıklı köyü kırsalında 25 yaşındaki genç ayağı kırılmasıyla bölgede mahsur kaldı. Olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli sevk edilirken yaralı zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmasıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonla yaralıya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilerek Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.