İnternetten aldığı krem kabusu oldu! 4 gün yoğun bakımda kaldı

Van'da yaşayan D.K. (21), sosyal medyadan sipariş edip, ardından sürdüğü krem nedeniyle hastanelik oldu. 4 gün yoğun bakımda kalan D.K., tedavisi sonrası dermatoloji servisine alındı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Özellikle yurt dışından getirilen kremleri lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün" dedi.

Olay, 15 gün önce İpekyolu ilçesinde meydana geldi. D.K., sosyal medyada 'cildi beyazlatıyor' ve 'sivilce izlerini yok ediyor' iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi. Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti.