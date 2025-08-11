Yaşam

Bingöl'de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Bingöl'de otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kaza, Yayladere ilçesi Kalkanlı köyü Kalecik Mezrası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Kazada, 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

