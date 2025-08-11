Beykoz'da denize girişler yasaklandı: O tarihlere dikkat

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü 2 gün denize girmeyi yasakladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 21:54

Paylaş



ABONE OL

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 2 gün denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN