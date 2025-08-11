AFAD açıkladı! Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 13.18 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kırkağaç (Manisa)
Tarih:2025-08-11
Saat:21:32:36 TSİ
Enlem:39.24222 N
Boylam:27.9575 E
Derinlik:13.18 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-11 21:32:36 39.24222 27.9575 13.18 MW 4.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-08-11 21:26:44 39.17722 28.17639 8.55 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:25:51 39.18639 28.14278 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:24:15 39.18306 28.17556 7.63 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:22:57 39.18722 28.135 7.28 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:19:13 39.20111 28.22111 6.65 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:18:48 39.20611 28.12389 7.5 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:17:25 39.19833 28.11972 5.58 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:16:12 39.20306 28.19917 8.45 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:12:46 39.19611 28.13611 6.51 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:10:35 39.20611 28.16833 9.1 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:07:58 39.15583 28.19361 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:03:24 39.17611 28.17611 9.66 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:01:35 39.19167 28.15056 8.56 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 21:00:34 39.21972 28.18528 8.81 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:51:18 39.23806 28.08417 6.78 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:49:35 39.25 28.04917 6.15 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:47:40 39.17444 28.18972 7.67 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:46:28 39.19278 28.17583 6.36 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:41:58 39.19972 28.15167 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:39:33 39.1875 28.16667 7.76 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:38:35 39.22556 28.0075 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:38:00 39.23222 28.02167 7.15 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:34:06 39.22361 28.00333 9.41 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:33:16 39.25694 28.095 6.73 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:29:48 39.20278 28.15611 7.92 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:29:05 39.17444 28.16861 6.46 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 20:27:35 39.17944 28.08667 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)